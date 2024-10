饾棟饾椉饾椏饾椈饾棶饾棻饾棶 饾棻饾棽 饾棻饾棽饾榾饾棸饾棶饾棸饾椀饾棶饾椏饾椏饾椉 饾棽饾椈 饾棖饾槀饾椏饾棶 饾棤饾棶饾椆饾棶饾椆

饾棙饾榾饾榿饾棽 饾槂饾椂饾棽饾椏饾椈饾棽饾榾 饾煭掳 饾棻饾棽 饾椈饾椉饾槂饾椂饾棽饾椇饾棷饾椏饾棽 a partir de las 9 horas, sumate a la jornada de limpieza y descacharrado y elimin谩 los posibles criaderos de mosquitos en tu casa, tu barrio y lugar de trabajo.

馃棏锔廠ac谩 tus cacharros en bolsas y de manera ordenada para que los recolectores puedan llevarlos y realizar su trabajo correctamente.

馃懛鈥嶁檪锔廍ntre todos, y con tareas simples, podemos prevenir que se reproduzca el mosquito transmisor del dengue. 馃

Segu铆 estas recomendaciones y hace de cada espacio un lugar seguro 馃挭馃徏.

鉁匛l mosquito solo necesita agua quieta para dejar sus huevos y reproducirse.

鉁匔ualquier recipiente con una m铆nima cantidad de agua puede ser un criadero.

鉁匓otellas, latas y macetas vac铆as, cubiertas, bebederos de animales, floreros, etc.

鉁匩o se cr铆a en lagos, ni r铆os, ni piletas donde el agua se mueve o tiene mucho sol.

鉁匬on茅 boca abajo cualquier recipiente que no uses o eliminalo.

鉁匛vit谩 que se acumule aguas en las cubiertas.

鉁匱ap谩 los tanques de agua.

鈥硷笍隆En Coronel Su谩rez nos cuidamos del dengue todo el a帽o!馃