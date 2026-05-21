La Municipalidad de Coronel Suárez informa que, mediante el Decreto Nº 1390, se convoca a Concurso Abierto para contar con profesionales médicos destinados a la cobertura de guardias activas médicas en los efectores de salud del distrito.
Se invita a los profesionales interesados a presentarse los días 29 y 30 de mayo, y 1, 2 y 3 de junio de 2026, ante la Dirección del:
• Hospital Municipal Dr. Raúl Caccavo
• Hospital Municipal Lucero del Alba
Los postulantes deberán presentar la documentación que acredite:
• Antecedentes profesionales
• Matrícula habilitante
• Disponibilidad para la cobertura de guardias
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CONCURSO ABIERTO PARA COBERTURA DE GUARDIAS ACTIVAS MÉDICAS
La Municipalidad de Coronel Suárez informa que, mediante el Decreto Nº 1390, se convoca a Concurso Abierto para contar con profesionales médicos destinados a la cobertura de guardias activas médicas en los efectores de salud del distrito.
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