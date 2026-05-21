CONCURSO ABIERTO PARA COBERTURA DE GUARDIAS ACTIVAS MÉDICAS

La Municipalidad de Coronel Suárez informa que, mediante el Decreto Nº 1390, se convoca a Concurso Abierto para contar con profesionales médicos destinados a la cobertura de guardias activas médicas en los efectores de salud del distrito.

Se invita a los profesionales interesados a presentarse los días 29 y 30 de mayo, y 1, 2 y 3 de junio de 2026, ante la Dirección del:

• Hospital Municipal Dr. Raúl Caccavo

• Hospital Municipal Lucero del Alba

Los postulantes deberán presentar la documentación que acredite:

• Antecedentes profesionales

• Matrícula habilitante

• Disponibilidad para la cobertura de guardias