El evento es organizado en conjunto con Camcotisas (Cámara de Comercio de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray), fortaleciendo el trabajo articulado para promover el turismo y las actividades recreativas en la región.
✋Además, se dejarán inaugurados los baños en la plaza Hortensia Pocha Lopez, en Barrio Ceferino.
🤽♀️Este lunes 8 de diciembre, Villa La Arcadia dará inicio oficialmente a la temporada de verano, con una tarde colmada de actividades para disfrutar en familia.
👉El encuentro será de 12 a 19 hs, en la plaza ubicada junto a la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.
🎪Habrá feria de artesanos y productores locales y juegos inflables para las infancias. Además…
*️⃣ 15 hs se presentará un espectáculo infantil de magia y malabrares “Tachán” a cargo de Circo Golondrina
*️⃣ 16 hs se presentará el Grupo de Danza ATP ALIN
*️⃣18hs habrá un espectáculo musical de la mano de Tina y Cale.
🌝¡Los esperamos para compartir una tarde de alegría y el comienzo de una nueva temporada en Villa La Arcadia!
