Así será la Omelette Gigante 2025: 20 mil huevos y el cierre con Amar Azul

El domingo 7, desde las 11, la celebración de Pigüé llega a su 26ª edición y lo celebrará con este ritual gastronómico que reúne a miles de visitantes alrededor de la original sartén de 4,20 metros. Se espera una gran afluencia durante el fin de semana largo.

El próximo domingo 7 de diciembre Pigüé revivirá una de sus tradiciones más queridas: la Omelette Gigante, una receta típica francesa que se realiza en grandes dimensiones, que busca fortalecer lazos y preservar las tradiciones de los ancestros y que luego se reparte en porciones gratuitas entre los visitantes.

Florencia Bros, una de las coordinadoras y encargada de la difusión, comentó que para esta 26ª edición de la omelette se estarán compartiendo 20 mil huevos (todos los años los provee Granja San Miguel), los que serán distribuidos en la clásica sartén gigante de 4,20 m y en una sartén pequeña con raciones aptas para celíacos que también se viene utilizando desde hace varias ediciones.

“Esperamos mucha gente de la región. De hecho, hay empresas de turismo que desde hace semanas vienen ofreciendo distintos paquetes para venir por el día o a pasar el fin de semana, aprovechando que será un fin de semana largo y hay distintas propuestas para toda la familia”, contó.

“El pronóstico del tiempo nos anuncia una jornada soleada y algo de calor, así que seguramente la gente nos va a acompañar, disfrutando, no solo de la omelette, sino las demás propuestas que habrá en el Parque Municipal tanto el sábado 6, como el domingo 7 de diciembre, fecha en la que se realiza nuestra fiesta”, dijo.

La Omelette Gigante, a cargo de los Caballeros de la Cofradía, se realizará —como siempre— acompañando el aniversario de la ciudad de Pigüé con dos días a plena música, sabores y tradición en un amplio espacio donde será posible disfrutar de la exposición rural y comercial, paseo de emprendedores, artesanos y manualistas, paseo gastronómico, shows de bandas locales y el gran cierre de Amar Azul.

“Si bien luego de 26 años hay muchas cuestiones que están resueltas, siempre arrancamos un par de meses antes con los preparativos y esta vez no ha sido la excepción”, comentó Bros.

“Este año estuvimos muy activos, acompañando distintos eventos y promocionando nuestra fiesta. Tal es así que en el mes de agosto fuimos a hacer una omelette gigante a San Isidro, para celebrar el aniversario de Boulogne”, señaló.

Además, los organizadores y colaboradores se vienen reuniendo desde hace algunos meses con los preparativos y también conversando con los auspiciantes del evento, que son los que hacen posible que cada año se entregue la porción de omelette de manera gratuita.