Festejar sin pirotecnia es un gesto de empatía, conciencia y solidaridad.

En estas fiestas, pensemos en nuestra comunidad por encima del momento de celebración individual. Cada ruido que evitamos es un cuidado que brindamos.

🆗Los ruidos de las explosiones afectan seriamente a animales, personas con discapacidad —especialmente quienes forman parte del Trastorno del Espectro Autista (TEA)—, adultos mayores, bebés y a muchos vecinos y vecinas sensibles a los estruendos.

‼️Seamos responsables y no provoquemos daños a través del uso de pirotecnia.

‼️Seamos responsables y sobre todo, respetemos y cuidemos el bienestar físico, mental y emocional de todos nuestros vecinos.

✨ Decile NO a la pirotecnia.

Festejemos todos. Festejemos mejor.