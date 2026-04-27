Moccero gestionó 15 nuevas maquinarias para el Taller Textil Municipal

La entrega se realizará este martes 28, en el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof a Coronel Suárez.

Con el compromiso de sostener el empleo y la producción local, el intendente Ricardo Moccero junto a la subsecretaria de Producción Fiorella Guarnieri, gestionó la incorporación de 15 maquinarias que serán destinadas al taller Textil Municipal, a través del acompañamiento del ministro Andrés Larroque y la directora Florencia Villar, consolidando una gestión articulada entre Municipio y Provincia.

“A pesar del ajuste nacional, con la Provincia seguimos garantizando derechos a quienes, con mucho esfuerzo, emprenden en Coronel Suárez; muchos vecinos que perdieron su empleo tras el cierre de la empresa DASS hoy pueden volver a trabajar con dignidad gracias al acompañamiento del Estado”.

“Para nuestra gestión municipal es fundamental acompañar allí donde el mercado no da respuestas. Estas máquinas permiten sostener el trabajo, gracias a un gran esfuerzo conjunto del Estado municipal y provincial”, afirmó Ricardo Moccero.

La incorporación de este equipamiento fortalecerá la producción local del taller Municipal, generando mayores oportunidades laborales, consolidando el compromiso con el trabajo y la inclusión en Coronel Suárez.