La entrega se realizará este martes 28, en el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof a Coronel Suárez.
Con el compromiso de sostener el empleo y la producción local, el intendente Ricardo Moccero junto a la subsecretaria de Producción Fiorella Guarnieri, gestionó la incorporación de 15 maquinarias que serán destinadas al taller Textil Municipal, a través del acompañamiento del ministro Andrés Larroque y la directora Florencia Villar, consolidando una gestión articulada entre Municipio y Provincia.
“A pesar del ajuste nacional, con la Provincia seguimos garantizando derechos a quienes, con mucho esfuerzo, emprenden en Coronel Suárez; muchos vecinos que perdieron su empleo tras el cierre de la empresa DASS hoy pueden volver a trabajar con dignidad gracias al acompañamiento del Estado”.
“Para nuestra gestión municipal es fundamental acompañar allí donde el mercado no da respuestas. Estas máquinas permiten sostener el trabajo, gracias a un gran esfuerzo conjunto del Estado municipal y provincial”, afirmó Ricardo Moccero.
La incorporación de este equipamiento fortalecerá la producción local del taller Municipal, generando mayores oportunidades laborales, consolidando el compromiso con el trabajo y la inclusión en Coronel Suárez.
Moccero gestionó 15 nuevas maquinarias para el Taller Textil Municipal
La entrega se realizará este martes 28, en el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof a Coronel Suárez.
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