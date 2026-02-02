Con gran participación y un clima ideal, se vivió un fin de semana a puro deporte en el Balneario Municipal “Samuel Davies”, con la 2° edición del Torneo de Beach Vóley Mixto 4×4, organizado por la Subcomisión de Vóley del Club Boca Juniors con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez.
🙌 Resultados finales
🥇 Copa de Oro
🏆 1° puesto: Los Bichitos de Luz
🥈 2° puesto: Los Terreneitors
🥈 Copa de Plata
🏆 1° puesto: Rompe Discote
🥈 2° puesto: Somos 1
Felicitaciones a todos los equipos que fueron parte de este torneo, que combinó deporte, verano y buena energía en un entorno único 💪🌴
¡Gracias por acompañar y ser parte de esta gran propuesta deportiva! 💙
Destacados
Verano 2026 – 2° Torneo de Beach Vóley Mixto 4×4 en el #Samuel
Con gran participación y un clima ideal, se vivió un fin de semana a puro deporte en el Balneario Municipal “Samuel Davies”, con la 2° edición del Torneo de Beach Vóley Mixto 4×4, organizado por la Subcomisión de Vóley del Club Boca Juniors con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez.
Destacados
YouTube
RSS