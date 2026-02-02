Verano 2026 – 2° Torneo de Beach Vóley Mixto 4×4 en el #Samuel

Con gran participación y un clima ideal, se vivió un fin de semana a puro deporte en el Balneario Municipal “Samuel Davies”, con la 2° edición del Torneo de Beach Vóley Mixto 4×4, organizado por la Subcomisión de Vóley del Club Boca Juniors con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez.

🙌 Resultados finales

🥇 Copa de Oro

🏆 1° puesto: Los Bichitos de Luz

🥈 2° puesto: Los Terreneitors

🥈 Copa de Plata

🏆 1° puesto: Rompe Discote

🥈 2° puesto: Somos 1

Felicitaciones a todos los equipos que fueron parte de este torneo, que combinó deporte, verano y buena energía en un entorno único 💪🌴

¡Gracias por acompañar y ser parte de esta gran propuesta deportiva! 💙