¡ÚLTIMA SEMANA DE INSCRIPCIÓN!

3° Sorteo de Terrenos en Santa Trinidad

Si todavía no te anotaste, ¡este es el momento!

📅 Inscripciones abiertas hasta el 6 de febrero

📍 Instituto de la Vivienda – Av. Alsina 132

📌 Quienes se inscribieron en el 1° y 2° sorteo y no fueron beneficiados participan automáticamente.

📲 Más info: 2926 544578 | 429228 / 429306 / 429253

#ÚltimaSemana #SorteoDeTerrenos #SantaTrinidad #SuárezMunicipioDeTodos