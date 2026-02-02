3° Sorteo de Terrenos en Santa Trinidad
Si todavía no te anotaste, ¡este es el momento!
📅 Inscripciones abiertas hasta el 6 de febrero
📍 Instituto de la Vivienda – Av. Alsina 132
📌 Quienes se inscribieron en el 1° y 2° sorteo y no fueron beneficiados participan automáticamente.
📲 Más info: 2926 544578 | 429228 / 429306 / 429253
#ÚltimaSemana #SorteoDeTerrenos #SantaTrinidad #SuárezMunicipioDeTodos
