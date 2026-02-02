El Torneo Fútbol del Recuerdo entra en su etapa decisiva. Este viernes 6 de febrero se disputarán los cuartos de final en dos escenarios, con partidos que prometen emoción y grandes encuentros:
📍 En la cancha de Independiente de Pueblo San José
🕘 21:00 – Tiro Federal vs. Sarmiento de Carhué
🕥 22:30 – Unión de Pigüé vs. Racing de Carhué
📍 En la cancha de San Martín de Santa Trinidad
🕘 21:00 – El Progreso vs. Lamadrid
🕥 22:30 – Divisorio vs. Peñarol
👉 Así se jugaron los Octavos de Final:
* Blanco y Negro 1 (Ortega Federico) – El Progreso 2 (Aguilar Franco x2)
* Sarmiento de Carhué 0 (5) – Independiente 0 (4)
* Deportivo Sarmiento 2 (Lammle Mariano, Indart Facundo) – Divisorio Pringles 2 (Benítez Carlos, Gómez Juan Marcelo)
→ Por penales ganó Divisorio
* San Martín ST 0 – Tiro Federal 0
→ Por penales ganó Tiro Federal
* Ferroviario Mitre 0 – Unión de Pigüé 0
→ Por penales ganó Unión
* Belgrano de Pasman 0 – Peñarol de Pigüé 6
(Goles: Coronel Matías x2, Gabilondo Alejandro, Cavalier Franco, Montenegro Javier x2)
* Boca Juniors 2 (Muñoz Leandro, Ghilardi Lucas) – Racing de Carhué 3
(Goles: Evangelista Mario, Nuesch Cristian, Laciar Matías)
* San Martín de Carhué 0 – Lamadrid 1 (Balcedo Gustavo)
