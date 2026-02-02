Torneo Fútbol del Recuerdo: se vienen los Cuartos de Final

El Torneo Fútbol del Recuerdo entra en su etapa decisiva. Este viernes 6 de febrero se disputarán los cuartos de final en dos escenarios, con partidos que prometen emoción y grandes encuentros:

📍 En la cancha de Independiente de Pueblo San José

🕘 21:00 – Tiro Federal vs. Sarmiento de Carhué

🕥 22:30 – Unión de Pigüé vs. Racing de Carhué

📍 En la cancha de San Martín de Santa Trinidad

🕘 21:00 – El Progreso vs. Lamadrid

🕥 22:30 – Divisorio vs. Peñarol

👉 Así se jugaron los Octavos de Final:

* Blanco y Negro 1 (Ortega Federico) – El Progreso 2 (Aguilar Franco x2)

* Sarmiento de Carhué 0 (5) – Independiente 0 (4)

* Deportivo Sarmiento 2 (Lammle Mariano, Indart Facundo) – Divisorio Pringles 2 (Benítez Carlos, Gómez Juan Marcelo)

→ Por penales ganó Divisorio

* San Martín ST 0 – Tiro Federal 0

→ Por penales ganó Tiro Federal

* Ferroviario Mitre 0 – Unión de Pigüé 0

→ Por penales ganó Unión

* Belgrano de Pasman 0 – Peñarol de Pigüé 6

(Goles: Coronel Matías x2, Gabilondo Alejandro, Cavalier Franco, Montenegro Javier x2)

* Boca Juniors 2 (Muñoz Leandro, Ghilardi Lucas) – Racing de Carhué 3

(Goles: Evangelista Mario, Nuesch Cristian, Laciar Matías)

* San Martín de Carhué 0 – Lamadrid 1 (Balcedo Gustavo)