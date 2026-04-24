FÚTBOL DE LA LIGA: SE JUEGA LA SÉPTIMA FECHA DEL APERTURA

Se disputa este domingo la fecha 7 del torneo Apertura 2026 que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez con la siguiente programación en Primera masculina y Reserva:

Zona “A”

Automoto vs. Puan F. Club

Independiente (R) vs. Racing Club

D. Sarmiento vs. E. de Comercio

Leandro N. Alem vs. Independiente (SJ)

Boca Juniors vs. Deportivo Argentino

Libre: Club Sarmiento

Zona “B”

Tiro Federal (Puan) vs. Unión (Tornquist)

San Martín (Carhué) vs. Deportivo Rivera

Peñarol (Guaminí) vs. Blanco y Negro

El Progreso vs. San Martín (Santa Trinidad)

Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén

Libre: Peñarol de Pigüé