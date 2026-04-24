Se disputa este domingo la fecha 7 del torneo Apertura 2026 que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez con la siguiente programación en Primera masculina y Reserva:
Zona “A”
Automoto vs. Puan F. Club
Independiente (R) vs. Racing Club
D. Sarmiento vs. E. de Comercio
Leandro N. Alem vs. Independiente (SJ)
Boca Juniors vs. Deportivo Argentino
Libre: Club Sarmiento
Zona “B”
Tiro Federal (Puan) vs. Unión (Tornquist)
San Martín (Carhué) vs. Deportivo Rivera
Peñarol (Guaminí) vs. Blanco y Negro
El Progreso vs. San Martín (Santa Trinidad)
Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén
Libre: Peñarol de Pigüé
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