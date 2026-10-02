UNA NOCHE DE PELÍCULA” – CONCIERTO DE GALA POR EL 66° ANIVERSARIO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

La Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier” celebrará su 66° aniversario con un gran Concierto de Gala denominado “Una noche de película”, que contará además con la participación de músicos invitados. La Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier” celebrará su 66° aniversario con un gran Concierto de Gala denominado “Una noche de película”, que contará además con la participación de músicos invitados.

Domingo 8 de noviembre 19:00 hs. Cine Teatro Italia

Entradas enumeradas: $10.000

Reservas por WhatsApp al 2926-471311 o personalmente en Israel 360, de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 hs.

Una propuesta especial para celebrar más de seis décadas de historia de la Banda Municipal, disfrutando de una noche donde la música será la gran protagonista.