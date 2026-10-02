La Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier” celebrará su 66° aniversario con un gran Concierto de Gala denominado “Una noche de película”, que contará además con la participación de músicos invitados.
Domingo 8 de noviembre
19:00 hs.
Cine Teatro Italia
Entradas enumeradas: $10.000
Reservas por WhatsApp al 2926-471311 o personalmente en Israel 360, de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 hs.
Una propuesta especial para celebrar más de seis décadas de historia de la Banda Municipal, disfrutando de una noche donde la música será la gran protagonista.
Organizan: Asociación Cooperadora EFoM y Municipalidad de Coronel Suárez.
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