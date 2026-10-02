Bendición de mascotas por el Día de San Francisco de Asís

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Coronel Suárez invita a toda la comunidad a participar de una bendición de mascotas, que tendrá lugar el próximo domingo 4 de octubre a las 15 hs., en la entrada del Templo Parroquial. La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Coronel Suárez invita a toda la comunidad a participar de una bendición de mascotas, que tendrá lugar el próximo domingo 4 de octubre a las 15 hs., en la entrada del Templo Parroquial.

La propuesta se realiza en el marco de la celebración de San Francisco de Asís, santo que vivió una profunda fraternidad con toda la creación y reconoció en cada criatura un don recibido de Dios.

La bendición será una oportunidad para agradecer por los animales que forman parte de nuestros hogares y renovar el compromiso con el cuidado y el respeto de toda la creación.

Se invita a las familias a acercarse con sus mascotas para compartir este sencillo momento de encuentro, oración y acción de gracias.