SE VIENE LA SEMANA DE LA LENGUA ITALIANA EN EL MUNDO

Desde la Asociación Italiana de S.M. E I. Luciano Manara los invitamos a compartir la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, del 19 al 26 de Octubre. Desde la Asociación Italiana de S.M. E I. Luciano Manara los invitamos a compartir la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, del 19 al 26 de Octubre.

La Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, es un evento cultural internacional que se celebra cada año en el mes de octubre para promover y difundir el idioma italiano a nivel global.

Este año para celebrarlo, vamos a proyectar dos películas con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. El día Jueves 8 de Octubre a las 20hs “Buen Camino” de Checco Zalone. Y el día 22 de Octubre a las 20hs “Stanno Tutti Bene” de Giuseppe Tornatore.

Por otro lado, el profesor de italiano Juan Ignacio Napoli, realizará actividades especiales en relación al tema con los alumnos.