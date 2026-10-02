NUEVA MORATORIA MUNICIPAL! Ponete al día con tus tasas y ahorrá hasta un 60% en los intereses de tu DEUDA

Aprovechá durante todo el mes de octubre de 2026 el Plan Especial de Pago para regularizar tus deudas vencidas al 30/09/2026. ¡Pagá en cuotas o al contado con descuentos importantísimos en intereses! Aprovechá durante todo el mes de octubre de 2026 el Plan Especial de Pago para regularizar tus deudas vencidas al 30/09/2026. ¡Pagá en cuotas o al contado con descuentos importantísimos en intereses!

Descuentos en INTERESES según cómo elijas pagar: Pago de contado: ¡60% de descuento! Hasta 3 cuotas: 40% de descuento. Hasta 6 cuotas: 20% de descuento. Hasta 12 cuotas: 10% de descuento. Hasta 24 cuotas: Financiación disponible (para la mayoría de las tasas).

¿Tuviste una pérdida interna de agua? Podés acceder a un 100% de descuento en INTERESES en hasta 12 cuotas para la Tasa de Servicios Sanitarios (presentando la verificación correspondiente).

¿Hasta cuándo hay tiempo? Del 1° al 30 de octubre de 2026.

¿Dónde me informo o me adhiero? Acercate a la Municipalidad o consultá en el Área de Recaudación.