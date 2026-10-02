Aprovechá durante todo el mes de octubre de 2026 el Plan Especial de Pago para regularizar tus deudas vencidas al 30/09/2026. ¡Pagá en cuotas o al contado con descuentos importantísimos en intereses!
Descuentos en INTERESES según cómo elijas pagar:
Pago de contado: ¡60% de descuento!
Hasta 3 cuotas: 40% de descuento.
Hasta 6 cuotas: 20% de descuento.
Hasta 12 cuotas: 10% de descuento.
Hasta 24 cuotas: Financiación disponible (para la mayoría de las tasas).
¿Tuviste una pérdida interna de agua? Podés acceder a un 100% de descuento en INTERESES en hasta 12 cuotas para la Tasa de Servicios Sanitarios (presentando la verificación correspondiente).
¿Hasta cuándo hay tiempo? Del 1° al 30 de octubre de 2026.
¿Dónde me informo o me adhiero?
Acercate a la Municipalidad o consultá en el Área de Recaudación.
¡No dejes pasar esta oportunidad de regularizar tu situación y aliviar el bolsillo!
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