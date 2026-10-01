COMENZÓ LA INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CUIDADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) abrió la inscripción para el Curso de Formación Profesional en Cuidado de Personas Adultas Mayores, que se dictará durante el ciclo lectivo 2027.

Se trata de una excelente oportunidad de formación pública y gratuita que brinda herramientas para la inserción laboral en el ámbito del cuidado y acompañamiento de personas mayores.

Quienes egresen estarán capacitados para asistir y acompañar a personas mayores en sus actividades cotidianas, promoviendo su salud, recreación, higiene y bienestar, así como también para colaborar en la gestión de trámites médico-sanitarios, desde un enfoque interdisciplinario.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción general: del 1 de octubre de 2026 al 19 de febrero de 2027.

Mayores de 25 años sin secundario completo: del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026. Deberán rendir un examen durante la segunda quincena de febrero de 2027.