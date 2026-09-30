MUJER DETENIDA POR NO CUMPLIR CON UNA PERIMETRAL

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Inspector Ariel Morales, informa los procedimientos realizados durante los días 25 y 26 de septiembre en jurisdicción del distrito. La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Inspector Ariel Morales, informa los procedimientos realizados durante los días 25 y 26 de septiembre en jurisdicción del distrito.

APREHENSIÓN POR DESOBEDIENCIA

Personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera, a raíz de un llamado recibido a través del Centro de Despacho local (101), procedió el día 26 de septiembre a la aprehensión de una mujer de 33 años, quien se encontraba en un domicilio de calle Sarmiento al 400.

La misma habría incumplido una medida cautelar vigente dispuesta por el Juzgado de Paz de Coronel Suárez. Interviene la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

INFRACCIONES Y SECUESTRO DE VEHÍCULOS

En el marco de los controles preventivos realizados en el distrito, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera procedió el día 25 de septiembre a labrar una infracción y al secuestro de un vehículo en avenida Conturbi al 400, luego de constatarse que su conductor circulaba con 0,82 g/l de alcohol en sangre, infringiendo lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Se procedió al secuestro del rodado y de la licencia de conducir, con intervención del Juzgado de Faltas local.