Este domingo “Las dos horas del Cantorcito” en el #Samuel

Podrán participar niños y niñas de 4 a 12 años.

La actividad se desarrollará el domingo 8 de febrero a partir de las 15 en el balneario municipal “Samuel Davies”. Inscripción GRATUITA a partir de las 14 horas en el predio municipal.

📌Organizado por la Dirección de Deportes y el Centro de Pesca Deportiva de Coronel Suárez, el domingo 8 de febrero se realizará el tradicional encuentro de pesca infantil denominado “Las dos horas del cantorcito”, cuyo objetivo es sumar a los más pequeños de la comunidad en esta divertida modalidad deportiva.

✏La inscripción será a partir de las 14 para comenzar a las 15.

🎣 Llevar caña y carnada. Totalmente GRATUITO.