“Tu CAPS cuida tu salud”

El próximo sábado 20 de septiembre, de 10 a 13 horas, acercate a la Plaza Domingo Nicolás Móccero de Villa Belgrano y participá de una jornada de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

🧑‍⚕️Testeos rápidos y gratuitos de VIH y sífilis.

Controles de hemoglucotest y Tensión arterial.

Información y acompañamiento para el cuidado de tu salud y la de tu familia.

🙋 Actividad abierta a los vecinos del barrio Villa Belgrano y a toda la comunidad. Se suspende por lluvia.

📌Organiza la Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Salud.

¡Cuidarte es salud, prevenir es vida!