Huanguelén será sede de un Torneo Regional de NewCom

Este sábado 20 de septiembre, desde las 9 de la mañana, Huanguelén recibirá a delegaciones de toda la región para disfrutar de una intensa jornada de NewCom. El certamen se desarrollará en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria N° 3 “Mariano Moreno” y la Escuela N° 8 “Bernardino Rivadavia”.

➡️El torneo contará con la participación de equipos provenientes de Carhué, Pigüé, Puan, Salliquelló, Guaminí, Rivera, Pueblo Santa María, Coronel Suárez y la localidad anfitriona.

☺️La comunidad podrá acompañar el evento deportivo y compartir un momento de encuentro y camaradería, ya que además habrá un esmerado servicio de cantina.