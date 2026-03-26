TRES PARTIDOS PARA UN JUGADOR DEL “PROGRE” FUÉ LA SANCIÓN MÁS IMPORTANTE DEL TRIBUNAL

En la reunión que, por excepción, el Tribunal de Penas de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez llevó a cabo este miércoles, la principal resolución fueron los 3 partidos de suspensión para Tomás Prediger (El Progreso).

Además, en Primera masculino el cuerpo disciplinario le aplicó 2 fechas a Valentín Otondo (Club Sarmiento) y a Marcos Cantoni (Puan F. Club), mientras sancionó por 1 cotejo a Matías Schroh (El Progreso) y a Alex Miranda (Peñarol de Guaminí).

En forma provisoria quedaron inhabilitados Tomás Pollak (Deportivo Sarmiento), Agustín Kreder e Iván Rodríguez (ambos de Puan F. Club), Walter Rantucho (DT de Peñarol de Guaminí) y Leonel Argüello (AC de Peñarol de Guaminí).