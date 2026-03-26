En la reunión que, por excepción, el Tribunal de Penas de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez llevó a cabo este miércoles, la principal resolución fueron los 3 partidos de suspensión para Tomás Prediger (El Progreso).
Además, en Primera masculino el cuerpo disciplinario le aplicó 2 fechas a Valentín Otondo (Club Sarmiento) y a Marcos Cantoni (Puan F. Club), mientras sancionó por 1 cotejo a Matías Schroh (El Progreso) y a Alex Miranda (Peñarol de Guaminí).
En forma provisoria quedaron inhabilitados Tomás Pollak (Deportivo Sarmiento), Agustín Kreder e Iván Rodríguez (ambos de Puan F. Club), Walter Rantucho (DT de Peñarol de Guaminí) y Leonel Argüello (AC de Peñarol de Guaminí).
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