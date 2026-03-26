Orgullo suarense: Francisco Rohwein en lo más alto del automovilismo

El intendente municipal Ricardo Moccero reconoció al joven piloto suarense Francisco Rohwein tras su brillante e histórico triunfo en la Fórmula 3 Metropolitana, logrado el último sábado en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Rohwein fue protagonista absoluto de una final exigente y cambiante. Con inteligencia, determinación y un gran trabajo en equipo, avanzó vuelta a vuelta hasta quedarse con la punta y sellar una victoria contundente, que marca el inicio de un camino prometedor en el automovilismo.

Con este logro, y en el marco de los 103 años del automovilismo deportivo en Coronel Suárez, Francisco Rohwein se convierte en el primer suarense en ganar una carrera de pista a este nivel, marcando un hecho histórico para el deporte local.

“Para nosotros es un enorme orgullo ver a un joven de Coronel Suárez llegar a lo más alto con tanto esfuerzo y dedicación, porque detrás de cada logro hay sacrificio, familia y una comunidad que acompaña”, afirmó el intendente Ricardo Moccero.

Este resultado no solo representa su primera victoria en la categoría, sino también el primer gran logro para su equipo, consolidando un hito deportivo que quedará en la historia.

“Francisco es un ejemplo para todos los jóvenes. En Suárez tenemos una generación que se destaca en el deporte, en el arte y en la formación profesional, y eso habla de una comunidad que apuesta al crecimiento y a los valores. Estos logros nos representan y nos llenan de esperanza.”

El jefe comunal remarcó que el recorrido de Fran Rohwein refleja la perseverancia y el compromiso que caracterizan a la comunidad suarense, posicionando a Coronel Suárez como cuna de jóvenes que dejan huella en cada ámbito en el que se desempeñan.

Acompañaron al intendente el concejal Carlos “Lucho” Rudy (piloto de automovilismo), el jefe de Gabinete Mauro Moccero, la secretaria privada, doctora Inés Frayssinet, en representación del Automoto Club Coronel Suárez, Daniel Bonnaterre, Hernán Wesner y Mauro Olsen; familiares del joven piloto y el periodista especializado en automovilismo Gustavo Krenz.