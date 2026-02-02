OPERATIVO ESPECIAL POR UNA EMERGENCIA SANITARIA

Tras una emergencia sanitaria de extrema gravedad que requirió la derivación urgente de una vecina del distrito a un centro de alta complejidad, el Intendente Municipal Ricardo Moccero, junto a su gabinete, expresan su profundo agradecimiento al Gobernador Axel Kicillof, al ministro de Salud bonaerense, doctor Nicolás Kreplak, y al director regional de la UGL V de PAMI Bahía Blanca, Oscar Lagonegro, por la rápida y solidaria respuesta, así como a la secretaria de Salud doctora Diana Peralta, y al médico cardiólogo Juan Benger, por su profesionalismo, compromiso y vocación en la atención de la emergencia.

🩺Ante la complejidad del estado de salud de una vecina el último viernes, el Intendente Ricardo Moccero realizó gestiones inmediatas ante las autoridades provinciales, lo que permitió disponer el envío de un avión sanitario, que arribó a la aeroestación de Coronel Suárez el sábado al mediodía con el objetivo de concretar el traslado de la paciente a un centro de alta complejidad de la Ciudad de Buenos Aires.

🙌Queremos reconocer especialmente el accionar de los equipos de salud locales, que actuaron con responsabilidad, humanidad y criterio médico desde el primer momento, acompañando cada instancia del operativo.

🖐Asimismo, destacar el trabajo articulado con PAMI, a través del director regional Oscar Lagonegro, quien trabajó de manera directa junto al Intendente para gestionar la derivación de la paciente a través de la obra social.

😌Lamentablemente, y pese a los esfuerzos realizados y al trabajo en red desplegado, la paciente falleció antes de llegar a destino, debido a la gravedad de su patología cardiovascular.

🙏Con profundo dolor, el Intendente Ricardo Moccero y todo el gabinete municipal acompañan con respeto y pesar a su familia y seres queridos en este difícil momento.