“The Beatles Sinfónico” llega al Teatro Italia: un espectáculo de primer nivel con sello local y regional

Coronel Suárez se prepara para vivir una noche inolvidable. El próximo sábado 9 de agosto a las 20:30 hs, el escenario del Teatro Italia será sede de un evento cultural sin precedentes: “The Beatles Sinfónico”, un espectáculo musical que propone un recorrido sinfónico por los grandes éxitos de la legendaria banda británica, interpretados en vivo con la fuerza de una orquesta y el espíritu del rock. *Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y ya pueden adquirirse en la sede de Asociación Andante, ubicada en Lamadrid 1250*.

El proyecto es fruto del trabajo conjunto entre el director de la Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez, Ángel Schamberger, el Maestro Diego Lurbe —actual director de la Orquesta Sinfónica de Olavarría y ex director de la Banda Municipal Bartolomé Meier—, la banda Five O’Clock, y la Asociación Andante, cooperadora de la EMMCOS, que desde el inicio acompañó y respaldó la producción del evento.

El espectáculo contará con la participación especial de Five O’Clock, banda que se encargará de interpretar en vivo los clásicos de The Beatles, acompañada por una formación sinfónica que aportará un marco sonoro potente, emotivo y de altísimo nivel. La dirección estará a cargo del Maestro Diego Lurbe, lo que marca además un esperado reencuentro con la comunidad suarense.