“The Beatles Sinf√≥nico” llega al Teatro Italia: un espect√°culo de primer nivel con sello local y regional

Coronel Su√°rez se prepara para vivir una noche inolvidable. ūüďćEl pr√≥ximo s√°bado 9 de agosto a las 20:30 hs, el escenario del Teatro Italia ser√° sede de un evento cultural sin precedentes: ‚ÄúThe Beatles Sinf√≥nico‚ÄĚ, un espect√°culo musical que propone un recorrido sinf√≥nico por los grandes √©xitos de la legendaria banda brit√°nica, interpretados en vivo con la fuerza de una orquesta y el esp√≠ritu del rock. Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y ya pueden adquirirse en la sede de Asociaci√≥n Andante, ubicada en Lamadrid 1250.

‚ě°ÔłŹEl proyecto es fruto del trabajo conjunto entre el director de la Escuela Municipal de M√ļsica de Coronel Su√°rez, √Āngel Schamberger, el Maestro Diego Lurbe ‚ÄĒactual director de la Orquesta Sinf√≥nica de Olavarr√≠a y ex director de la Banda Municipal Bartolom√© Meier‚ÄĒ, la banda Five O‚ÄôClock, y la Asociaci√≥n Andante, cooperadora de la EMMCOS, que desde el inicio acompa√Ī√≥ y respald√≥ la producci√≥n del evento.

‚ú®El espect√°culo contar√° con la participaci√≥n especial de Five O‚ÄôClock, banda que se encargar√° de interpretar en vivo los cl√°sicos de The Beatles, acompa√Īada por una formaci√≥n sinf√≥nica que aportar√° un marco sonoro potente, emotivo y de alt√≠simo nivel. La direcci√≥n estar√° a cargo del Maestro Diego Lurbe, lo que marca adem√°s un esperado reencuentro con la comunidad suarense.

ūüôāDurante la presentaci√≥n oficial del evento, Marcelo Castorina, director de Gesti√≥n Cultural, expres√≥ su entusiasmo por la iniciativa ‚ÄúEs una propuesta m√°s que interesante para que podamos disfrutar en toda su dimensi√≥n. Agradecemos a todas las personas que llevan adelante este evento, que une talento local y regional en un mismo escenario‚ÄĚ.

ūüôč‚Äć‚ôāÔłŹPor su parte, √Āngel Schamberger, uno de los impulsores del concierto, destac√≥ que ‚ÄúEs una alegr√≠a poder concretar este concierto y hacerlo de la mano de estas personas. Ya fue realizado en la ciudad de Olavarr√≠a como concierto solidario, con una gran recepci√≥n del p√ļblico. Ahora traemos esta experiencia a Coronel Su√°rez, para compartirla con nuestra comunidad‚ÄĚ.

ūüéČūüéľ‚ÄúVa a ser un recorrido por la m√ļsica de The Beatles y sus distintas versiones, con arreglos que sin duda van a emocionar‚ÄĚ, agreg√≥.

ūüôč‚Äć‚ôÄÔłŹūüáģūüáĻEn representaci√≥n de la Asociaci√≥n Italiana, Lucrecia Sportelli manifest√≥ que ‚ÄúSiempre felices y contentos de que sigan eligiendo nuestro espacio para espect√°culos de esta magnitud. Es un orgullo recibir propuestas culturales que enaltecen nuestra ciudad‚ÄĚ.

ūüĎ©‚Äćūü¶įFinalmente, Natalia Terseski, en representaci√≥n de la Asociaci√≥n Andante, brind√≥ detalles sobre la venta de entradas ‚ÄúDurante la primera semana del receso invernal estaremos vendiendo entradas en la Escuela de M√ļsica de 8 a 16:30, en la segunda semana de 8 a 14:30, y a partir del 4 de agosto el horario se extender√° hasta las 21 horas. Invitamos a toda la comunidad a asegurar su lugar y disfrutar de una noche √ļnica‚ÄĚ.