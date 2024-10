Taller de Mosaiquismo

Vecinas de diferentes barrios aprenden las técnicas y detalles de este método decorativo basado en la unión de piezas con diferentes colores, texturas y formas.

Gran cantidad de alumnos participan del Taller de Mosaiquismo – propuestas artística y formativa-, que viene desarrollando el Municipio a través de la Dirección de Gestión Cultural de mano de la Profesora Andrea Ruffa.

El mosaiquismo es un arte muy antiguo, y decorativo, que permite crear diferentes formas geométricas utilizando piezas pequeñas, llamadas teselas, de distintas texturas, formas y colores a través de la unión de piezas pequeñas de restos de cerámica, azulejos, cristales, etc.

Con esta técnica se pueden realizar decoración de macetas, bandejas, espejos, etc., desarrollando la creatividad, imaginación y motricidad fina, se logra, además una inserción social y laboral.

El arte juega un papel muy importante en la educación, por ejemplo, pintar, dibujar, moldear, bailar, etc., son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina o la interacción social.