TALLER DE COCINA

Éstas vacaciones de invierno les traemos un planazo para los bambini de la familia. TALLER DE COCINA ITALIANA PARA NIÑOS!!

Pizza, Focaccia, Tiramisú y muchas recetas italianas más.

Además con actividades artísticas complementarias. Re divertido!!!

Edad : de 6 a 12 años

Días : Martes y Jueves de 14 a 16 hs

Lugar : Asociación Italiana – Mitre 1263

Costo: $60mil las 4 clases. $20mil clase suelta. INCLUYE MATERIALES

Cupos limitados!!