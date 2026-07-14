Éstas vacaciones de invierno les traemos un planazo para los bambini de la familia. TALLER DE COCINA ITALIANA PARA NIÑOS!!
Pizza, Focaccia, Tiramisú y muchas recetas italianas más.
Además con actividades artísticas complementarias. Re divertido!!!
Edad : de 6 a 12 años
Días : Martes y Jueves de 14 a 16 hs
Lugar : Asociación Italiana – Mitre 1263
Costo: $60mil las 4 clases. $20mil clase suelta. INCLUYE MATERIALES
Cupos limitados!!
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TALLER DE COCINA
Éstas vacaciones de invierno les traemos un planazo para los bambini de la familia. TALLER DE COCINA ITALIANA PARA NIÑOS!!
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