La Escuela de Guardavidas cumplió 15 años y sumó nuevos guardavidas al distrito

Del acto participó el Jefe de Gabinete, Mauro Moccero, y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Acosta, quienes acompañaron a los 15 nuevos guardavidas en este importante logro.

Cabe destacar que la Escuela de Guardavidas de Coronel Suárez integra el grupo de las 24 instituciones de este tipo que funcionan en la provincia de Buenos Aires y desarrolla su actividad bajo la órbita de los CEF, brindando una formación pública y gratuita para quienes eligen esta profesión.