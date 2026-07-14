RECOLECCION DE RESIDUOS HUMEDOS

La Secretaría de Servicios Públicos informa a la comunidad que este miércoles 15 de julio el recorrido de *recolección de residuos húmedos* previsto para las 15:00 se realizará de manera excepcional a las 13:00.

Se solicita a los vecinos sacar los residuos con anticipación.