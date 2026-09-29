La Dirección de Viviendas informa a los vecinos de Pueblo San José que el próximo martes 6 de octubre, a las 10.00 horas, se realizará el sorteo de 10 terrenos municipales, con la presencia del Escribano Público, doctor Agustín Matta, siguiendo el listado de los vecinos inscriptos oportunamente.
El sorteo podrá verse en vivo a través del Instagram oficial del Municipio de Coronel Suárez.
Es importante destacar que el resto de los lotes se continuarán sorteando en las próximas semanas.
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