Este domingo 4 de octubre, Santa Trinidad vivirá una tarde a pura música, danza y encuentro en el marco de la Kerb 2026.
En el Anfiteatro “Andrés Schwab”, la propuesta comenzará a las 16:30 hs. y contará con distintos espectáculos para disfrutar en familia:
16:30 hs. | Ballet Folclórico “La Tranca”
17:30 hs. | Show musical de “Los Musiqueros”
18:30 hs. | Baile con Leo González
20:00 hs. | Grupo Kilombo en Puerta
Durante toda la jornada habrá servicio de cantina, a cargo del Club San Martín, el Jardín de Infantes Nº 902 “Juana Manso” y la EEP Nº 5 “José Hernández”, con venta de gaseosas, panchos, papas fritas, hamburguesas, sándwich de bondiola, pizzas, empanadas, helados y mucho más.
¡Los esperamos para compartir y celebrar juntos la Kerb 2026 de Santa Trinidad!
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