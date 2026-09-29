KERB 2026: DOMINGO DE MÚSICA Y FIESTA EN SANTA TRINIDAD

Este domingo 4 de octubre, Santa Trinidad vivirá una tarde a pura música, danza y encuentro en el marco de la Kerb 2026. Este domingo 4 de octubre, Santa Trinidad vivirá una tarde a pura música, danza y encuentro en el marco de la Kerb 2026.

En el Anfiteatro “Andrés Schwab”, la propuesta comenzará a las 16:30 hs. y contará con distintos espectáculos para disfrutar en familia:

16:30 hs. | Ballet Folclórico “La Tranca”

17:30 hs. | Show musical de “Los Musiqueros”

18:30 hs. | Baile con Leo González

20:00 hs. | Grupo Kilombo en Puerta

Durante toda la jornada habrá servicio de cantina, a cargo del Club San Martín, el Jardín de Infantes Nº 902 “Juana Manso” y la EEP Nº 5 “José Hernández”, con venta de gaseosas, panchos, papas fritas, hamburguesas, sándwich de bondiola, pizzas, empanadas, helados y mucho más.