SIGUEN LOS OPERATIVOS: SE INCAUTARON SIETE MOTOS Y UN AUTO

La Jefatura de Policía Comunal de Coronel Suárez informa que durante el último fin de semana se llevaron a cabo diversos operativos de control vehicular y prevención, en el ámbito de la ciudad cabecera y localidades del distrito.

Comisaría Primera (Coronel Suárez):

En el marco de los procedimientos realizados, personal de la dependencia procedió al secuestro de:

Motocicleta Zanella RX 150 cc, por infracción al Art. 40 incs. A, B y C de la Ley 24.449.

Motocicleta Honda 110 cc, por infracción al mismo artículo e incisos.

Motocicleta Motomel Max, en similares circunstancias.

Motocicleta Zanella Sapucai, por infracción al Art. 40 incs. A, B y C.

Motocicleta Honda RX 150 cc, por infracción al Art. 1 de la Ordenanza Municipal 8305.

Motocicleta Corven Hunter 150 cc, por infracción al Art. 1 de la Ordenanza Municipal 8305.

Comisaría Tercera (San José):

En la localidad de Villa La Arcadia se procedió al secuestro de:

Motocicleta Mondial Dax 70 cc, por infracción al Art. 40 incs. A, B y C de la Ley 24.449.

En Pueblo Santa Trinidad, personal policial procedió al secuestro de:

Automóvil Volkswagen Gol, cuyo conductor circulaba en estado de ebriedad, configurando infracción al Art. 48 inc. A de la Ley 24.449.

De igual manera, los uniformados pertenecientes a la Seccional 3ra infraccionaron al conductor de un Chevrolet Corsa, al resultar positivo el test de alcoholemia realizado.

Todos los rodados fueron trasladados al depósito municipal, labrándose las actuaciones contravencionales correspondientes con intervención del Juzgado de Faltas Letrado.

La Policía Comunal recuerda a la comunidad la importancia de respetar las normativas de tránsito y reitera que estos operativos continuarán realizándose con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial en el distrito, trabajando de manera conjunta con el Centro de Monitoreo de Coronel Suárez y la Secretaría de Seguridad del Municipio.