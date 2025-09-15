Creatividad y encuentro en el taller “Re-diseñándonos” de María Cristina Elorriaga

El pasado viernes 12 de septiembre, la Casa Taller de Arte abrió sus puertas para recibir a vecinos y vecinas en una propuesta única: el taller “Re-diseñándonos”, coordinado por la artista María Cristina Elorriaga con el acompañamiento del Municipio de Coronel Suárez a través de la Dirección de Gestión Cultural.

Los participantes se sumergieron en un espacio de exploración y creatividad, trabajando con lápices, marcadores y distintas herramientas que permitieron redescubrir la propia capacidad de diseñar y expresarse. El clima fue de entusiasmo y camaradería, donde cada persona aportó su mirada y se llevó nuevas ideas para seguir creando.