“Santa María está más viva que nunca”: un pueblo que crece con sus jóvenes y mantiene vivo el arraigo

El Intendente Municipal Interino, Mauro Moccero, acompañó al delegado de Santa María, Juan Pablo Eberle, a instituciones y vecinos en la celebración de las Fiestas Patronales 2025, un encuentro cargado de fe, emoción y tradición que reunió a toda la comunidad en una jornada que destacó la importancia del “Publo Turístico” bonaerense.

⛪La jornada comenzó con la Misa en Acción de Gracias, que contó con la participación de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”, interpretando el tradicional Grosser Got.

🇦🇷Posteriormente se desarrolló el acto oficial, donde se entonaron el Himno Nacional Argentino y el Himno Alemán. En ese marco se entregaron distinciones a instituciones locales que son parte esencial de la vida comunitaria: Radio FM Santa María 101.1, reconocida por sus 30 años de trayectoria; la Biblioteca Pública Juan Carlos Graff, que celebró 40 años de vida institucional; y la Escuela Primaria N° 4 “Granaderos de San Martín”, que recibió una bandera distrital como símbolo de pertenencia y compromiso educativo.

👍Durante el acto, el Intendente Interino Mauro Moccero expresó que “el pueblo de Santa María es uno de los más pequeños del distrito, pero también uno de los más fuertes y pujantes, donde todas las instituciones saben trabajar para hacerlo grande, uniéndose en las diferencias para hacerse más fuertes”.

💪En ese sentido, resaltó: “quiero destacar esa enseñanza para nuestro distrito y para el país. Yo no creo que esta Nación se haya hecho grande con timba financiera o maltratando a los jubilados y dejando a los más necesitados expuestos. Creo todo lo contrario: en lo que vemos acá, en la base del empleo, de la producción y del arraigo en el interior, que nos permite vivir cada día un poco mejor”.

🙋Por su parte, Gustavo Di Battista, presidente del Club El Progreso, señaló que “Santa María es un pueblo rico en cultura, en creencia y en fe, porque todos, grandes y chicos, conocemos nuestras raíces. Cada institución guarda un granito de cultura, de historia, de perseverancia”.

Asimismo, convocó a los jóvenes a sumarse a la vida comunitaria como forma de potencias el crecimiento de la localidad.

👉“Es la única manera de que nuestra colonia siga creciendo. Hoy Santa María está más viva que nunca, lo sentimos en quienes no se quieren ir, en quienes se fueron y quieren volver, y en quienes ya no viven acá, pero llevan a la colonia en su corazón”.

📚En representación de la Biblioteca Pública Juan Carlos Graff, Paula Kippes destacó a todos los vecinos que trabajaron para hacer realidad la institución a lo largo de estos años, subrayando el orgullo de ser el único club del distrito que cuenta con una biblioteca en sus instalaciones e invitando a la comunidad a seguir participando de sus actividades.

💃El acto culminó con la presentación del Grupo de Danzas de Adultos Mayores, que le dio un cierre alegre y emotivo a la celebración.

De esta manera, las Fiestas Patronales 2025 de Pueblo Santa María dejaron una huella de orgullo, identidad y unión comunitaria, resaltando la fuerza de sus instituciones y la riqueza de sus tradiciones.