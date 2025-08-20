¡Se viene otra noche de fiesta!

El sábado 23 de agosto, desde las 21:00 hs, el Palacio de los Deportes se vuelve a llenar de emoción con el Bingo Familiar Albinegro. 🙌

⚪¡Segundo Bingo del mes!

⚫Sorteos a cada jugada 🤩

⚪$700.000 en la bola 38 💰

⚫Con tu entrada (¡gratuita!) participás del gran sorteo de $1.500.000 que se jugará en el último bingo del año 🔥

👉 Además, contaremos con servicio de cantina toda la noche.

💡 Ya sabés: vení con tu familia, tus amigos, tu suerte y tus ganas de pasar una noche increíble en el club que nos une a todos.

✨ No te quedes afuera, te esperamos este sábado para vivir otra noche inolvidable.