El Aero Club, siguiendo su normativa estatutaria de promocionar su misión social,
deportiva, recreativa, y de ofrecer a las familias de sus asociados un espacio de
integración y aprendizaje, garantizando la calidad y la seguridad de las actividades, llama
a concurso para seleccionar los proyectos y sus profesores de Educación física que
tendrán a su cargo la colonia de vacaciones de verano.
De este modo la comisión podrá evaluar las distintas propuestas y criterios que mejor se
acerquen a los intereses y necesidades del club.
Fecha probable de inicio: 15/12/2025 Fecha probable de cierre: 31/01/2026 *
*En función de la finalización de clases
Días y horarios de actividades: De lunes a viernes, horario a definir (3 Horas).
LOS INTERESADOS EN PRESENTAR SUS PROYECTOS DEBERÁN ENVIAR UN EMAIL A LA
DIRECCIÓN: aerohuanguelen@gmail.com Y SERÁN RECIBIDOS HASTA EL DIA
10/09/2025.
Sin más, y agradeciendo su difusión, saludamos a Uds., y a toda la comunidad
AERO CLUB HUANGUELÉN.
