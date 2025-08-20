LLAMADO A CONCURSO DE PROYECTOS PARA COLONIA DE VACACIONES 2025/2026 DEL AERO CLUB HUANGUELÉN

El Aero Club, siguiendo su normativa estatutaria de promocionar su misión social,

deportiva, recreativa, y de ofrecer a las familias de sus asociados un espacio de

integración y aprendizaje, garantizando la calidad y la seguridad de las actividades, llama

a concurso para seleccionar los proyectos y sus profesores de Educación física que

tendrán a su cargo la colonia de vacaciones de verano.

De este modo la comisión podrá evaluar las distintas propuestas y criterios que mejor se

acerquen a los intereses y necesidades del club.

Fecha probable de inicio: 15/12/2025 Fecha probable de cierre: 31/01/2026 *

*En función de la finalización de clases

Días y horarios de actividades: De lunes a viernes, horario a definir (3 Horas).

LOS INTERESADOS EN PRESENTAR SUS PROYECTOS DEBERÁN ENVIAR UN EMAIL A LA

DIRECCIÓN: aerohuanguelen@gmail.com Y SERÁN RECIBIDOS HASTA EL DIA

10/09/2025.

Sin más, y agradeciendo su difusión, saludamos a Uds., y a toda la comunidad

AERO CLUB HUANGUELÉN.