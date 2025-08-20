Alumnos del Parroquial San José exploraron la historia local

Disfrutaron de una visita guiada por el Mercado de las Artes y charlaron sobre el agro y el proceso de inmigración en el distrito

El Profesor de Historia Máximo Abot llevó adelante una enriquecedora visita guiada por el Mercado de las Artes, junto a 28 alumnos de 6° año del nivel primario de la Escuela Parroquial “San José” de Pueblo San José.

La actividad se enmarca dentro del estudio del modelo agroexportador y las diferentes corrientes migratorias que formaron parte de la historia de nuestra región.

La propuesta se realizó desde el Centro de Investigaciones Históricas, a través de la Dirección de Gestión Cultural de la Municipalidad de Coronel Suárez, acercando a los estudiantes una experiencia educativa que conecta el conocimiento en el aula con la historia viva de nuestra comunidad.