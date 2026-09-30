En el marco de las Fiestas Kerb de Pueblo Santa Trinidad, este sábado 3 de octubre a las 14:00 se realizará una nueva propuesta para reencontrarnos con las raíces gastronómica de aquellos pioneros alemanes del Volga.
La Delegación Municipal invita a participar del taller de elaboración de pan casero “Kalach”, que se desarrollará en la EES Nº 5 “Dora B. de Arroquy”. Luego, los panes serán horneados en el tradicional “Backhouffen” (horno de barro), ubicado en el patio de la Iglesia.
Quienes participen deberán llevar un bowl para amasar y una asadera o pizzera para el horneado.
Una invitación a aprender, compartir y celebrar la Kerb recuperando sabores, costumbres y tradiciones que forman parte de la identidad de nuestros Pueblos Alemanes.
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