El próximo martes 6 de octubre, la Chacra Experimental Coronel Suárez será sede de la 5° edición de la Semana Tranqueras Abiertas, una propuesta de encuentro, intercambio de experiencias y trabajo conjunto en torno a la producción y el turismo rural.
Inscribite: https://tinyurl.com/tranquerasabiertasmda
CRONOGRAMA
12:00 hs. | Acreditación y almuerzo.
13:00 hs. | Apertura a cargo de autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.
13:15 hs. | Presentación de la Chacra Experimental y sus principales líneas de trabajo.
A cargo de los Ing. Agr. Ariel Melín y Belén Fernández.
13:30 hs. | Relevancia de la genética bovina y el pastoreo intensivo en los sistemas mixtos del Sudoeste Bonaerense.
A cargo del Ing. Agr. Ariel Melín.
13:45 hs. | Desarrollo de productos turísticos. Líneas de trabajo y acompañamiento de la Subsecretaría de Turismo.
14:15 hs. | Relatos de experiencias de la Red de Turismo Rural del Sudoeste Bonaerense.
14:30 hs. | Mesa de intercambio.
15:30 hs. | Conclusiones y posibles líneas de trabajo conjunto.
Una jornada para compartir conocimientos y experiencias, generando vínculos que permitan fortalecer el desarrollo productivo y turístico del Sudoeste Bonaerense.
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