TRANQUERAS ABIERTAS EN LA CHACRA EXPERIMENTAL CORONEL SUÁREZ

El próximo martes 6 de octubre, la Chacra Experimental Coronel Suárez será sede de la 5° edición de la Semana Tranqueras Abiertas, una propuesta de encuentro, intercambio de experiencias y trabajo conjunto en torno a la producción y el turismo rural.

CRONOGRAMA

12:00 hs. | Acreditación y almuerzo.

13:00 hs. | Apertura a cargo de autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

13:15 hs. | Presentación de la Chacra Experimental y sus principales líneas de trabajo.

A cargo de los Ing. Agr. Ariel Melín y Belén Fernández.

13:30 hs. | Relevancia de la genética bovina y el pastoreo intensivo en los sistemas mixtos del Sudoeste Bonaerense.

A cargo del Ing. Agr. Ariel Melín.

13:45 hs. | Desarrollo de productos turísticos. Líneas de trabajo y acompañamiento de la Subsecretaría de Turismo.

14:15 hs. | Relatos de experiencias de la Red de Turismo Rural del Sudoeste Bonaerense.

14:30 hs. | Mesa de intercambio.

15:30 hs. | Conclusiones y posibles líneas de trabajo conjunto.

Una jornada para compartir conocimientos y experiencias, generando vínculos que permitan fortalecer el desarrollo productivo y turístico del Sudoeste Bonaerense.