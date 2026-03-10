Satus Ager S.A. realizó una donación para los hogares de ancianos de Coronel Suárez y Huanguelén

En el marco de su política de Responsabilidad Social Empresaria, la empresa Satus Ager S.A., a través de las gestiones realizadas por el Jefe de Gabinete Mauro Moccero y el contacto del huanguelenense Ariel Álvarez, realizó una importante donación destinada a los hogares de ancianos del distrito: “Domingo Goñi” de Coronel Suárez y “Horacio Cook” de Huanguelén.

🛏️🪑El aporte consistió en 30 sillas y 15 colchones respectivamente; elementos solicitados oportunamente por las directoras de ambas instituciones con el objetivo de mejorar las condiciones de comodidad y bienestar de las personas mayores que allí residen.

👥La entrega se concretó con la participación del referente de la empresa Brian Alasia y Fernando Gutierrez; la directora del Hogar Domingo Goñi, Marina Sauer, la contadora del Hogar Horacio Cook, Ayelén Berwarte, la secretaria de Salud doctora Diana Peralta y el Jefe de Gabinete Mauro Moccero.

👍Este valioso aporte contribuye a fortalecer la tarea diaria que se lleva adelante en ambos hogares con responsabilidad y compromiso, acompañando el cuidado y la atención de los adultos mayores.

💯Desde la Gestión de Gobierno Municipal destacamos y valoramos profundamente este gesto de solidaridad y compromiso de la empresa con nuestra comunidad.