Santa María celebró su Kerb con un emotivo desfile

La comunidad de Pueblo Santa María salió a las calles para vivir una nueva edición de la Kerb, fiesta que cada año convoca a vecinos y vecinas a compartir la tradición y la alegría.

👫Como es costumbre, la avenida 11 de Mayo se colmó de familias que disfrutaron del colorido desfile, acompañados por instituciones y organizaciones locales que dieron vida a la celebración.

🎻🎺La Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier” abrió la jornada con sus acordes, en medio de aplausos que reflejaron el entusiasmo y la emoción de un pueblo que volvió a reunirse en torno a sus Fiestas Patronales.

➡️El pedido de autorización para dar inicio estuvo en manos del grupo de colaboradores de la Biblioteca “Juan Carlos Graff” de El Progreso. Tras el permiso otorgado por el intendente interino Mauro Moccero, la imagen de la Virgen María, Patrona de Santa María, encabezó el desfile, seguida por instituciones educativas, deportivas y sociales que demostraron su compromiso con el desarrollo de la localidad, acompañados por un Estado Municipal presente junto a la gente.