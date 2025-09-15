Condenaron a un hombre por una semana de furia en Coronel Suárez

Una pena de 7 años y medio de prisión recibió Juan Manuel Gorordo acusado de tomar parte en tres hechos delictivos.

A fines del año pasado Juan Manuel Gorordo cobró notoriedad en Coronel Suárez, cuando estuvo involucrado en tres delitos registrados en poco menos de una semana.

El hombre, que ya contaba con antecedentes, fue hallado culpable de un violento asalto, de sustraer dinero de una estación de servicio y de amenazar de muerte a una persona.

En las últimas horas, en el marco de un debate abreviado, la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, condenó a acusado a la pena de 7 años y medio de prisión.