En el marco de las Fiestas Patronales de Pueblo Santa María, el intendente Ricardo Moccero recorrió junto al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, las obras que lleva adelante el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) en la localidad.
Los trabajos contemplan la construcción de más de 1.000 metros lineales de cordón cuneta, badenes y curvas, una intervención clave para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, reducir riesgos de anegamiento y ordenar la circulación vehicular y peatonal.
La recorrida contó además con la participación de autoridades de OPISU, organismo que conduce Romina Barrios, quienes supervisaron el avance de una obra que fortalece la infraestructura urbana y mejora las condiciones de vida de los vecinos.
Municipio y Provincia continúan trabajando de manera articulada para que las obras lleguen a cada localidad del distrito, con más infraestructura, prevención y bienestar para la comunidad.
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