Alumnos de la escuela Municipal de Atletismo participaron el sábado 12 de septiembre de la 4ª edición de Sierra Corre, disputada en Tornquist, logrando destacados resultados en las pruebas de 1K y 2K.
Máximo Sánz y Ludmila Jouannys obtuvieron el primer puesto en 2K, mientras que Ciro Giles fue segundo en 1K e Iker Gardiner alcanzó el tercer puesto en 1K.
Más allá de los podios, fue una espectacular jornada para compartir, disfrutar del viaje, el paisaje y la merienda, además de acompañar la largada de los corredores de las pruebas de 5K y 10K.
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