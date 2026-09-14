Máximo Sánz y Ludmila Jouannys obtuvieron el primer puesto en 2K, mientras que Ciro Giles fue segundo en 1K e Iker Gardiner alcanzó el tercer puesto en 1K.

Más allá de los podios, fue una espectacular jornada para compartir, disfrutar del viaje, el paisaje y la merienda, además de acompañar la largada de los corredores de las pruebas de 5K y 10K.