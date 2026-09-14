El director de Deportes, Andrés Mauri junto a los integrantes de Desafíos del Sudoeste Pablo Ordoñez, Freddy Biagioli, Damián Valero y Guillermo Schwindt brindaron detalles en la mañana de este lunes 14 de septiembre sobre lo que será este domingo 20, a las 10:30 desde el playón del ferrocarril, el “Dua Revancha” hacia Piñeyro.
Las inscripciones están abiertas hasta este sábado 19 de septiembre en www.bahiacorre.com.ar
MODALIDAD INDIVIDUAL
* 3 km Running
* 20 km Ciclismo
* 3 km Running
CATEGORÍAS INDIVIDUALES
Masculino – MTB / Ruta
* Hasta 19 años — inscripción gratuita
* 20 a 29 años
* 30 a 39 años
* 40 a 49 años
* 50 a 59 años
* 60 años en adelante
Femenino – MTB
* Hasta 19 años — inscripción gratuita
* 20 a 29 años
* 30 a 39 años
* 40 a 49 años
* 50 a 59 años
* 60 años en adelante
Femenino – Ruta
* 19 a 29 años
* 30 a 49 años
* 50 a 99 años
POSTAS
* Femenino
* Masculino
* Mixto
CATEGORÍAS POSTAS
* Hasta 90 años — suma de edades
* Más de 90 años — suma de edades
PREMIACIÓN
General individual: del 1° al 5° puesto
Del 1° al 3° puesto en cada categoría
Medalla Finisher para todos los participantes
INSCRIPCIONES:
Organiza: Desafíos del Sudoeste
Acompaña: Dirección de Deportes
¡ANIMATE A LA REVANCHA!
Vení a correr, pedalear, divertirte y compartir una jornada increíble de deporte en Piñeyro.
¿Te animás al desafío?
¡Te esperamos en el Dua Revancha!
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