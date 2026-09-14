El director de Deportes, Andrés Mauri junto a los integrantes de Desafíos del Sudoeste Pablo Ordoñez, Freddy Biagioli, Damián Valero y Guillermo Schwindt brindaron detalles en la mañana de este lunes 14 de septiembre sobre lo que será este domingo 20, a las 10:30 desde el playón del ferrocarril, el “Dua Revancha” hacia Piñeyro.