La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Coronel Suárez invita a toda la comunidad a participar del Triduo de la Capilla Exaltación de la Santa Cruz, que se llevará a cabo del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, como preparación para la celebración de su fiesta.
Durante estos días, la comunidad se reunirá para compartir la Eucaristía y la oración, dando gracias a Dios y renovando la fe en torno al misterio de la Cruz de Cristo.
El programa será el siguiente:
* Viernes 11 de septiembre, 19:00 hs: Santa Misa.
* Sábado 12 de septiembre, 16:00 hs: Santa Misa.
* Domingo 13 de septiembre, 17:00 hs: Momento de oración.
Se invita especialmente a vecinos, familias y fieles de toda la parroquia a acercarse y acompañar estos días de encuentro y oración.
Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Coronel Suárez.
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