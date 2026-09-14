El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó el acompañamiento de la Provincia para avanzar en una nueva etapa de crecimiento del Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), una iniciativa impulsada por el intendente Ricardo Moccero para acercar la universidad a Coronel Suárez y ampliar las oportunidades de los jóvenes.
Moccero destacó que CREUS nació de una política sostenida para que estudiar una carrera universitaria también sea una posibilidad concreta en la ciudad. A través de las gestiones realizadas ante el Gobierno provincial y del programa Puentes, el centro incorporó nuevas carreras, amplió su infraestructura y se consolidó como un espacio de referencia para cientos de estudiantes.
“Carlos Bianco es uno de los ministros que más nos acompañó en materia educativa y que más aportó al crecimiento de CREUS”, expresó Moccero.
Actualmente están próximas a inaugurarse cuatro nuevas aulas, mientras que el desafío es seguir sumando propuestas académicas y generando condiciones para que más jóvenes puedan estudiar sin que la situación económica sea una barrera.
Moccero remarcó además que el desarrollo de una comunidad también depende de su capacidad de generar conocimiento, formar profesionales y construir soluciones desde el propio territorio.
Provincia y Municipio reafirmaron así el compromiso de seguir fortaleciendo CREUS.
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