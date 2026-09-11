Avanza en el Senado un proyecto para promover la olivicultura en el sudoeste bonaerense

La Comisión de Asuntos Agrarios aprobó por mayoría la iniciativa de la senadora Nerina Neumann que crea un régimen específico de promoción para el sector olivícola. Contempla incentivos fiscales y herramientas de financiamiento para fomentar nuevas inversiones, ampliar la superficie cultivada y generar valor agregado en origen. La Comisión de Asuntos Agrarios aprobó por mayoría la iniciativa de la senadora Nerina Neumann que crea un régimen específico de promoción para el sector olivícola. Contempla incentivos fiscales y herramientas de financiamiento para fomentar nuevas inversiones, ampliar la superficie cultivada y generar valor agregado en origen.

La Comisión de Asuntos Agrarios del Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de Ley presentado por la senadora Nerina Neumann, del Bloque UCR, que crea el Régimen de Promoción de la Olivicultura del Sudoeste Bonaerense, una iniciativa destinada a fortalecer una actividad que viene creciendo y presenta un importante potencial de desarrollo para la región.

Actualmente la zona comprendida por la Ruta del Olivo cuenta con más de 2.500 hectáreas implantadas, 48 explotaciones y alrededor de 350.000 plantas, conformando una base productiva que puede ampliarse significativamente a partir de políticas específicas para el sector.

“Tenemos suelo, clima, productores, conocimiento y una producción que ya demostró su calidad. El desafío ahora es generar las condiciones para que esas 2.500 hectáreas puedan ser muchas más y se traduzcan en inversión, trabajo y valor agregado en nuestros pueblos”, sostuvo Neumann durante el tratamiento de la iniciativa.

El proyecto contempla, entre otras herramientas, beneficios en el Impuesto Inmobiliario Rural para nuevas plantaciones o ampliaciones de las existentes, incentivos tributarios vinculados a las inversiones y a la producción e industrialización, y líneas de financiamiento adecuadas a los tiempos propios de la actividad olivícola.

La iniciativa se inscribe además en las políticas de diferenciación productiva previstas para el Sudoeste Bonaerense y busca complementar el reconocimiento que la actividad alcanzó en los últimos años a partir de la conformación de la Ruta del Olivo.

“La Ruta del Olivo permitió poner en valor y darle identidad a esta producción. Ahora queremos dar un paso más: convertir ese potencial en una verdadera política de desarrollo regional”, señaló la legisladora.

Neumann destacó especialmente que la propuesta busca incentivar actividad económica nueva: nuevas hectáreas cultivadas, ampliaciones, inversiones productivas e industrialización en origen.