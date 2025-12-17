RUTA DEL OLIVO – SUDOESTE BONAERENSE

El Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodriguez realizó en Cnel. Dorrego la presentación de la Ruta del Olivo, un programa impulsado en el marco del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, que busca fortalecer la producción local, el agregado de valor y generar desarrollo para toda la región.

🙌Esta iniciativa también fomenta el turismo rural y gastronómico, poniendo en valor la identidad productiva del sudoeste bonaerense.

✍️Desde el Municipio participamos activamente en el Plan de Desarrollo del Sudoeste a través de la Subsecretaría de Producción, acompañando estas políticas que promueven nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo local y regional