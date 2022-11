Rodríguez Larreta con Santilli en Merlo: “Hay que transformar los planes sociales en trabajo”

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo hoy en el municipio de Merlo junto al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. Los acompañó en las recorridas, el concejal David Zencich. Larreta y Santilli recorrieron el centro urbano y participaron de un encuentro con 80 vecinos para interiorizarse acerca de las principales inquietudes locales y las necesidades de mejora en Merlo. “Venimos a escuchar, y a aprender de los problemas, las inquietudes, los miedos de los bonaerenses. Vemos acá mucha preocupación por la inseguridad, por la educación y la falta infraestructura; para eso estamos trabajando con David en un plan para Merlo” aseguró Rodríguez Larreta. “Los planes tienen que ser a un plazo, no pueden ser eternos. Hay que transformarlos en trabajo, eso requiere capacitación” afirmó el mandatario. En esa línea Santilli agregó: “Sin educación no hay posibilidad de tener una mejora laboral”. Consultado por las principales preocupaciones de los vecinos, Santilli sostuvo: “Los vecinos piden que los cuides, quieren recuperar la paz. Lo que el gobernador no está haciendo es tener decisión política para enfrentar a los delincuentes y defender a los ciudadanos y a las víctimas”. El diputado aseguró: “Hay que avanzar con medidas en línea de cuidar a la gente: poner a los policías en la calle, enfrentar a los narcos que avanzan en los barrios, luchar contra los motochorros. Requiere capacitación, formación y respaldo a las fuerzas.” Por su parte, Zencich detalló las falencias de la gestión municipal: “Falta mucha infraestructura: 65% no hay cloacas, 50% no tienen agua corriente o gas natural; más de la mitad de las calles son de tierra. Hay que trabajar y mucho; vamos a hacerlo a partir del 2023” Antes de visitar Merlo, Rodríguez Larreta estuvo esta mañana en San Fernando junto a la concejal Agustina Ciarletta, con quien compartió también un encuentro con vecinos además de una reunión con empresarios PYME.