Coronel Suárez, presente en el Mercado Navideño de Schwabach (Alemania)*

Por segundo año consecutivo, Coronel Suárez volvió a estar presente en el tradicional Mercado Navideño de Schwabach, que se desarrolla cada segundo y tercer fin de semana de Adviento en la emblemática plaza central Königsplatz, iluminada por la magia y el espíritu de la Navidad.

En el stand dedicado a nuestra ciudad, cientos de visitantes pudieron descubrir parte de nuestras raíces y tradiciones a través de productos típicos como alfajores, empanadas de carne y yerba mate.

Este año se sumó especialmente el libro “Cultura e Identidad – Colonias de los Alemanes del Volga en la Argentina”, de Olga Litzenberger y Sergey Terekhin, una obra que presenta la historia y la arquitectura de las colonias alemanas de Coronel Suárez, enriqueciendo el intercambio cultural con un valioso aporte académico.

Una participación muy especial fue la de los estudiantes de la Escuela Técnica de Schwabach —Alex, Max y Rahim—, quienes colaboraron activamente en el stand entusiasmados en el proyecto educativo, que, junto a las docentes María Weiß, Lena Kestler y la concejal electa Magdalena Graff, planifican con el objetivo de avanzar en un hermanamiento entre la escuela agrícola de Coronel Suárez y la escuela técnica de Schwabach.

La organización del espacio estuvo a cargo de Anna Spaulding, responsable de Desarrollo Sostenible, y Andrea Lorenz, encargada de los hermanamientos de Schwabach.

Ambas, junto a Jürgen Ramspeck, Alina Haitzer y Tanja Helm, son grandes amigos de nuestra comunidad y visitantes frecuentes de Coronel Suárez, y ese cariño por nuestra comunidad se vio reflejado en el bellísimo stand que presentaron en la feria navideña

El espacio también recibió la visita del Alcalde Peter Reiß y de Bruno Fetzer, quien conoció Coronel Suárez durante la última delegación de campesinos alemanes que visitó nuestra ciudad. Su presencia reafirma el creciente interés que genera nuestra comunidad del otro lado del mundo.

Este intercambio no solo permitió acercar nuestras culturas, sino que despertó el entusiasmo de numerosos visitantes por viajar a Coronel Suárez y seguir conociendo nuestras raíces. Además, surgieron nuevas propuestas de colaboración para futuras delegaciones, especialmente en tareas de interpretación y acciones conjuntas que fortalezcan los lazos con Schwabach y con todas las ciudades hermanadas.

Un paso más en la construcción de puentes culturales que siguen uniendo a Coronel Suárez con el mundo.